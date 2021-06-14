12:38
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Происшествия

Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника рассказал свою версию инцидента

Воспитанник детдома в Военно-Антоновке Игорь Якунин умер после избиения старшеклассником. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат брата погибшего Кубанычбек Туманов.

Читайте по теме
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление

Отмечается, что брат воспитанника Богдан Якунин рассказал юристу свою версию происшествия.

«Один из старшеклассников собрал пятерых мальчиков, в том числе и 12-летнего Игоря, примерно в 21.00 1 июня. Он стал обвинять их в потере штанов, начал ругать, что дети выходят за территорию детдома, и начал избивать. Игоря ударили пять раз в область груди, последний был самый сильный (в область сердца). Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание. Директор детдома приехал примерно в 22.00 и отвез мальчика в больницу. Однако последний вздох он сделал в машине и спасти его не удалось», — рассказал Богдан Якунин адвокату.

Как только брат погибшего приехал в детдом, сами воспитанники подтвердили, что после нанесенных ударов мальчику стало плохо и его увезли в больницу. Эту версию подтвердил и старшеклассник, который избивал детей.

Ранее в Министерстве образовании рассказали, что, по предварительным данным, дети играли в монополию в спальной комнате. Мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197529/
просмотров: 1742
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление
Гибель мальчика в детдоме. Причины смерти выясняет межведомственная комиссия
Гибель мальчика в детдоме. Омбудсмен требует отстранения директора от работы
Гибель подростка в Военно-Антоновском детском доме. Версия Минобразования
В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток
Убийство Айзады. Ничего страшного не произойдет, говорила милиция маме погибшей
Убийство Айзады. Один из обвиняемых отказался от своих показаний
Убийство Айзады. Обвиняемый рассказал, как похищали жертву ала качуу
Убийство Айзады. Только один из обвиняемых полностью признал вину
Убийство Айзады. Трое обвиняемых были судимы
Популярные новости
В&nbsp;больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут В больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут
В&nbsp;озере Иссык-Куль утонули отец и&nbsp;дочь В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь
ЧП&nbsp;с&nbsp;вертолетом. Появились подробности крушения ЧП с вертолетом. Появились подробности крушения
За&nbsp;фальсификацию уголовных дел задержан лейтенант милиции Жайылского района За фальсификацию уголовных дел задержан лейтенант милиции Жайылского района
Бизнес
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
14 июня, понедельник
12:29
У Дома правительства митинг. Требуют наказать виновных в октябрьских событиях У Дома правительства митинг. Требуют наказать виновных...
12:22
Предпринимателей Бишкека оштрафовали за несоблюдение саннорм на 110 тысяч сомов
12:15
Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в Казахстан и Узбекистан
12:00
Восемь боевых машин за тридцать лет. Почему в Кыргызстане разбиваются вертолеты
11:44
В Чуйской области задержаны скотокрады, совершившие серию краж