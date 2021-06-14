Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника рассказал свою версию инцидента

Воспитанник детдома в Военно-Антоновке Игорь Якунин умер после избиения старшеклассником. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат брата погибшего Кубанычбек Туманов.

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Отмечается, что брат воспитанника Богдан Якунин рассказал юристу свою версию происшествия.

«Один из старшеклассников собрал пятерых мальчиков, в том числе и 12-летнего Игоря, примерно в 21.00 1 июня. Он стал обвинять их в потере штанов, начал ругать, что дети выходят за территорию детдома, и начал избивать. Игоря ударили пять раз в область груди, последний был самый сильный (в область сердца). Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание. Директор детдома приехал примерно в 22.00 и отвез мальчика в больницу. Однако последний вздох он сделал в машине и спасти его не удалось», — рассказал Богдан Якунин адвокату.

Как только брат погибшего приехал в детдом, сами воспитанники подтвердили, что после нанесенных ударов мальчику стало плохо и его увезли в больницу. Эту версию подтвердил и старшеклассник, который избивал детей.

Ранее в Министерстве образовании рассказали, что, по предварительным данным, дети играли в монополию в спальной комнате. Мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.