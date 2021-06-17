Расслабились. Почему в Кыргызстане растет COVID-19 среди медработников?

Кривая заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пугающе ползет вверх. Настораживает и высокая заболеваемость среди медработников. Накануне за сутки зафиксировано 49 (!) случаев. А ведь медиков начали прививать первыми в стране. С чем может быть связан рост и что намерен делать Минздрав в этой ситуации?

Вакцин не хватило

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Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения и социального развития, только один случай из 49 зафиксирован в красной зоне. Если смотреть по регионам, то больше всего случаев по Бишкеку (17), Ошу (10) и Ошской области (12).

Вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева отметила, что вакцин столице выдали примерно на 21 тысячу человек, поэтому не все медработники успели привиться.

«Причем вакцина же не работает моментально. Антитела вырабатываются только через три недели после получения второй дозы. С учетом первой дозы требуется около полутора месяцев. При этом вакцина не исключает заражения, — сказала она. — Но мы понимаем, что медики — это те люди, которые должны показывать пример другим. Тем более они знают, как соблюдать меры безопасности. Поэтому разъяснительная работа среди сотрудников поликлиник усиливается».

Гуляют по тоям

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) охват медработников вакциной составляет 73 процента.

Около 5 тысяч переболели COVID-19, и часть из них по идее еще должна иметь антитела.

«Среди медработников имеются заболевшие, которые до получения прививки, возможно, были в контакте с инфицированным человеком или находились в инкубационном периоде. В настоящее время число заболевших медработников после вакцинации и обстоятельства их заражения уточняются», — сообщили в РЦИ, подчеркнув, что эффективность вакцины Sinopharm, которую получали медики, составляет 80 процентов.

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То есть стопроцентной защиты нет. Но даже если человек заболеет, то заболевание будет проходить в более легкой форме и без осложнений.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил о готовности наказывать заболевших медработников, поскольку те «ходят по базарам, свадьбам, тоям, не соблюдают санитарно-гигиенические нормы и заражаются». На вопрос 24.kg, какие им могут грозить дисциплинарные меры, он ответил: «Я умею наказывать. Почетные грамоты, звания отличника здравоохранения не будем давать».

К медработникам, по его словам, относится весь персонал, который работает в организациях здравоохранения — повара, кухработники, шоферы, санитары, охранники и так далее.

«Все они включаются в статистику. А население думает, что это только врачи. Наверное, следует разделить статистику, чтобы общественности было понятнее, — заметил чиновник и подчеркнул, что персонал вакцину не получал. — Мы обсуждали этот вопрос. В процентном отношении обслуживающий персонал дает больше заражений, чем врачи и медсестры. Как только поступит вакцина, будем вакцинировать в обязательном порядке всех, кто задействован в работе медучреждений».

Кстати, приоритетные группы населения для вакцинации Минздрав определил, как только в стране появилась вакцина. На первом этапе планировали вакцинировать не только работающих в красной зоне, группах семейных врачей (ГСВ), центрах семейной медицины (ЦСМ), скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, но и медработников и персонал вучреждениях долговременного ухода. В РЦИ тоже отметили, что в вакцинируемую группу риска персонал входил наравне с врачами и медсестрами.

«Хотят компенсации»

Очень плохо то, что мы им платим компенсации — ежедневно по 3 тысячи сомов, а в случае заболевания — 75 тысяч, раньше платили по 200 тысяч. Многие не соблюдают санитарно-гигиенические нормы, чтобы получить компенсации. Алымкадыр Бейшеналиев

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заверяет, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости: «Мы говорили, что в июне-июле будет третья волна. Рост идет, но паники нет. Потому что койко-места, медикаменты и средства индивидуальной защиты есть. Медики обучены».

Не соблюдают санэпидрежим

По словам главврача Республиканской инфекционной клинической больницы Гулжигита Аалиева, сейчас здравоохранение лучше подготовлено, чем год назад, медики обучены, клинические протоколы для лечения коронавирусных больных имеются, инфекционный контроль налажен.

«Мы всех обучаем, как надевать и снимать средства индивидуальной защиты. Когда врач надевает СИЗ перед заходом в красную зону, другой человек смотрит, все ли правильно тот делает, расписывается об этом в журнале. Но снимать нужно самому, ведь выходят уже из грязной зоны. Это очень важно, — подчеркнул он. — Есть доктора, которые пьют воду во время смены, снимают очки, трогают глаза. Мы их понимаем, сейчас жарко. Но так делать нельзя. Есть также медики в обсервации, которые бывают в тех местах, где могут заразиться (тои, свадьбы, базары, торговые центры, поминки)».

При этом вакцину получили не все, включая даже тех, кто работает в красных зонах. А при желании могли бы. Ведь из-за отсутствия спроса среди приоритетных групп вакцинировать стали всех желающих.

Сейчас каждый персонально отвечает за свое здоровье. Гулжигит Аалиев

С ним согласна и международный эксперт по политике и финансированию систем здравоохранения Нинель Кадырова.

«Основной принцип должен быть «Защити себя сам». Соблюдай меры безопасности, носи маску в транспорте, магазине, минимизируй контакты. Если чувствуешь себя плохо — обращайся к медикам», — советует она.

По ее мнению, многие медработники расслабились и не соблюдают элементарные нормы инфекционного контроля.

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За время пандемии нужно было адаптировать медучреждения, особенно поликлиники, для оказания медицинской помощи с учетом противоэпидемических мероприятий, разделить потоки посетителей. Чтобы пришедшие на вакцину не пересекались с больными, должен быть отдельный вход. Однако так сделано не во всех организациях здравоохранения, где открыли временные прививочные пункты. Нет настороженности среди медработников, маски многие не носят.

«Если раньше из всех «ящиков» Минздрав трубил о необходимости соблюдать санэпидрежим, принимались жесткие меры, то сейчас просто расслабились. Повторяется июнь прошлого года. Но если сейчас есть и СИЗ, и протоколы, и была вакцина, тогда в чем проблема? Где простые противоэпидемические мероприятия? — задалась она вопросами. — Если повторится июль прошлого года, то здравоохранение просто не справится с потоком пациентов».