COVID-19. Последнюю неделю отмечается высокая заболеваемость в Оше и Бишкеке

Последние семь дней отмечаются высокие показатели заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией в Оше и Бишкеке. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Он отметил, что оба города входят в красную зону. «В Оше зарегистрировано 196,1 случая (на сто тысяч населения), в Бишкеке — 139,5, превышая республиканский показатель в 3,6 раза и 2,6 раза соответственно», — отметил он.

За последние семь дней в республике репродуктивное число составило 1,3.

Жалалидин Рахматуллаев добавил, что циркулирование в стране британского, индийского, южноафриканского штаммов может повлиять на рост заболеваемости при несоблюдении санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

Отметим, что в Оше ввели ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации.