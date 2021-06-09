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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В течение недели компенсации от государства получат 212 медиков

Компенсации медикам, переболевшим коронавирусом, Минздрав обещает выплатить в течение недели. Об этом 24.kg сообщил юрист Нуралы Айдаров, представляющий интересы медицинских работников.

По его словам, вчера такую информацию озвучили на встрече в ведомстве.

«Обещают за неделю выплатить компенсации 212 медикам. У остальных есть недоработки с документами (заявками на компенсации). Их нужно привести в порядок. Тем, у кого все собрано и нет недочетов, в течение недели специальным приказом должны перечислить средства», — отметил юрист.

16 апреля медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят властей увеличить заработную плату.

Позже глава кабинета министров Улукбек Марипов сообщал, что правительство выделит 200 миллионов сомов на выплату компенсаций медикам за работу в красных зонах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197002/
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