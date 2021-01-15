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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Компенсация заболевшим медикам уменьшилась почти в три раза

Компенсация медикам, зараженным COVID-19, сократилась в 2,6 раза. Информацию 24.kg подтвердил заведующий юридическим отделом Министерства здравоохранения Азамат Жумакеев.

По его словам, новый порядок применяется с 11 января.

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«До этого момента работало распоряжение правительства от 4 мая 2020 года, на основании которого выплачивалось заболевшим медикам 200 тысяч сомов, а семьям погибших — 1 миллион. 29 июня президент Сооронбай Жээнбеков подписал пакет поправок и изменений в Закон «О статусе медицинского работника». На основании этого 11 января 2021-го вышло постановление правительства, которым определяется новый порядок компенсационных выплат. В нем четко говорится, что заразившемуся в красной зоне медику компенсация выплачивается в размере не менее 15 окладов. Получается 75 тысяч сомов. В то же время увеличена компенсация семьям погибших до 2,8 миллиона», — сказал Азамат Жумакеев.

По его данным, нововведение применяется к медикам, подавшим документы с 11 января, до этого начисление компенсации проходит по-старому.

Завотделом добавил, что утвержденный порядок будет действовать не только на период пандемии и распространяться на зараженных COVID-19, но и по другим особо опасным инфекционным заболеваниям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180131/
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