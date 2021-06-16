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Общество
Сюжет: COVID-19

Прививались, но заболели. Обстоятельства заражения медиков в КР уточняют

В Кыргызстане, по данным на 16 июня, первую дозу вакцины получили 91 тысяча 22 человека, вторую — 62,8 тысячи. В том числе медработников привито первой дозой — 24,2 тысячи, второй — 18,7 тысячи. Такие данные 24.kg представили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, охват медработников составляет 73 процента.

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При этом растет статистика заразившихся коронавирусом медработников. За последние сутки выявлено 49 случаев.

«Среди них имеются заболевшие, которые до получения прививки, возможно, были в контакте с инфицированным человеком или находились в инкубационном периоде. В настоящее время число заболевших медработников после вакцинации и обстоятельства их заражения уточняются», — сообщили в РЦИ.

Эффективность вакцины Sinopharm составляет 80 процентов. Это означает, что стопроцентной защиты нет. 

Республиканский центр иммунопрофилактики 

«Но нужно помнить и знать: даже если человек заболеет, то заболевание будет проходить в более легкой форме и без осложнений по сравнению с непривитыми», — подчеркнули в РЦИ.

В центре также отметили, что в группу риска входят врачи и медсестры реанимационных и инфекционных отделений, сотрудники скорой помощи, работающие в красной зоне, и остальной персонал медучреждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197850/
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