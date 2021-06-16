Прививались, но заболели. Обстоятельства заражения медиков в КР уточняют

В Кыргызстане, по данным на 16 июня, первую дозу вакцины получили 91 тысяча 22 человека, вторую — 62,8 тысячи. В том числе медработников привито первой дозой — 24,2 тысячи, второй — 18,7 тысячи. Такие данные 24.kg представили в Республиканском центре иммунопрофилактики.
По их данным, охват медработников составляет 73 процента.
При этом растет статистика заразившихся коронавирусом медработников. За последние сутки выявлено 49 случаев.
«Среди них имеются заболевшие, которые до получения прививки, возможно, были в контакте с инфицированным человеком или находились в инкубационном периоде. В настоящее время число заболевших медработников после вакцинации и обстоятельства их заражения уточняются», — сообщили в РЦИ.
Эффективность вакцины Sinopharm составляет 80 процентов. Это означает, что стопроцентной защиты нет.Республиканский центр иммунопрофилактики
«Но нужно помнить и знать: даже если человек заболеет, то заболевание будет проходить в более легкой форме и без осложнений по сравнению с непривитыми», — подчеркнули в РЦИ.
В центре также отметили, что в группу риска входят врачи и медсестры реанимационных и инфекционных отделений, сотрудники скорой помощи, работающие в красной зоне, и остальной персонал медучреждений.