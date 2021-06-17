В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 465 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 3 тысячи 712 пациентов, в больницах — 2 тысячи 169. В том числе 94 человека — в крайне тяжелом состоянии, 602 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 455 человек (или 67 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 365 человек. В Бишкеке выписаны 194 человека, Оше — 17, Чуйской области — 68, Ошской — 23, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 16.

С начала марта 2020 года выздоровели 103 тысячи 930 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.