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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Азиза Суракматова оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвоката экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова на меру пресечения.

Ранее защита просила отменить решение Первомайского районного суда столицы о содержании бывшего градоначальника под стражей.

Адвокат ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с арестом.

Коллегия Бишкекского городского суда, выйдя из совещательной комнаты, оставила постановление первой инстанции в силе.

Правоохранительные органы подозревают Азиза Суракматова в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197738/
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Азиза Суракматова оставили под стражей