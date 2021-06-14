Нехватка поливной воды в Кыргызстане. Еще две недели, и будет поздно

Сельхозпроизводители в отчаянии стучат во все двери: ситуация с поливной водой критическая. Совсем скоро без живительной влаги посевы не спасти.

Больше 100 жителей сел Джаны-Джер, Камышановка, Нижнечуйское и сельской управы имени Карла Маркса вышли сегодня к Дому правительства, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме и решить, что делать дальше. Нервы у многих на пределе, споры на повышенных тонах, кому должны больше отпустить воды, не прекращаются.

Воды дайте!

«Люди вложились в поля, некоторые взяли кредиты. Зерновые — ячмень, пшеница — уже испорчены. Осталась кукуруза и капуста, которую можно еще посадить и как-то спасти ситуацию. Но и этого нам не дают сделать. Мы живем за счет полей и животноводства. Химикаты, сено и корма сильно подорожали. Люди не знают, как дальше жить. Еще десять дней, и мы высохнем, потом начнется голод. Нас просто душат», — рассказалодин из собравшихся Гасан Исаев.

Люди просят правительство решить вопрос в срочном порядке. «Сегодня по новостям услышали, что в Казахстан хотят воду отпустить. Мы понимаем, есть договоренности между государствами, но помогите сначала своему народу. Или потом будем ходить попрошайничать?» — возмутился Гасан Исаев«.

По его словам, им отпускают лишь половину запрашиваемого объема. Этого никому не хватает, распределить воду не могут, что приводит к постоянным конфликтам.

Между крестьянами уже идет война. Гасан Исаев

«Выше нас воды тоже не хватает, хотя физически она есть. Премьер-министр сказал решить вопрос по Чуйской области. Когда? Сколько дней уже сидим, ждем. Нам говорят, что пустили воду, приезжаем, делаем замеры — ничего подобного. Это не наша задача искать, куда уходит вода. Ответственные лица должны показать, кому и сколько дали, куда отпустили. Но такую работу никто не ведет», — посетовал мужчина.

Кто возместит убытки?

У жителя села Нижнечуйского Рината Сулейманова свое хозяйство «Абидин». «Мы посадили кукурузу на 40 гектарах одними из первых — 13 апреля, чтобы полить быстрее и не создавать проблем другим. Сейчас посевы в плачевном состоянии, еще восемь-десять дней и вода там будет не нужна. Кукуруза не ждет, она развивается, полметра выросла и выкинет веники. Минимум 50 процентов урожая мы потеряем. Потрачены огромные деньги. Кто нам возместит эти убытки?» — развел руками сельхозпроизводитель.

«Почему власть не обращает на это внимания? Зачем доводить людей до того, чтобы они собирались сотнями и шли к правительству. Где акимы, губернатор, депутаты, за которых мы голосуем?» — задался вопросами Ринат Сулейманов.

Мы ничего не просим от государства. Нам не нужны скидки на солярку или гербициды, нам нужна просто поливная вода. Ринат Сулейманов

В прошлом году ситуация в этих населенных пунктах тоже была напряженной. 2021-й обострился из-за засухи, хороших дождей здесь не было несколько месяцев.

«Мы были вчера на водораспределительном канале за селом Ленинским, где идет вода в Казахстан и к нам. Это совсем несопоставимые вещи. Там даже не половина, 60-70 процентов воды идет в Казахстан, а остаток — к нам», — негодовали собравшиеся сельчане.

Нужна прозрачность и справедливость

Зайнудин Гусеинов тоже посадил кукурузу на восьми гектарах и ждет возможности полить свои поля. «Нужно создать комиссию, проехать и посмотреть, кому сколько положено, столько и распределять воды. Сейчас на одну голову идет, допустим, 2,5 куба, а на две других всего 3 куба. Это же несправедливо», — заметил он.

По словам главы крестьянского хозяйства «Акылбек» Кулжамал Абдыкадыровой, водные проблемы назрели давно, однако решать их никто не торопится.

«Воду воруют, продают. Пока между фермерами и чиновниками не будет договора, ничего не решится. Нужно создать ассоциацию фермеров, назначить председателей, которые составят со всеми структурами договоры. Водники должны взять на себя обязательство обеспечить водой фермеров. Иначе кто будет возмещать наш ущерб?» — предложила она.

Причин много. Как решать проблему?

Одна из причин нехватки поливной воды — отсутствие севооборота сельхозкультур. После развала Советского Союза начали создавать мелкие крестьянские хозяйства, наделы разделили по 1-2 гектара. Каждый сажает свою культуру, потому и не хватает поливной воды.

«Если раньше сажали 100 гектаров клевера, 200 — яблонь, дальше 100 — кукурузы, то сейчас сажают вразнобой. Перец, к примеру, требует воды в 10 раз больше, чем клевер, капуста — то же самое. Людям не запретишь выращивать что-то, но вода нужна одновременно всем», — пояснял ранее начальник гидроучастка «Ат-Башинский» Сокулукского района Тимур Жумабеков.

Об этом же несколько дней назад заявили и в Минсельхозе: «Из-за раздробленности хозяйств потребность в воде возникает в одно время. Все каналы были построены в советское время, и их пропускная способность была рассчитана исходя из севооборота сельхозкультур. В основном сеялись зерновые культуры, а выращиваются на тех же полях кукуруза, плодово-ягодные культуры и другие».

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Кроме того, нехватка воды ощущается из-за потерь воды на фильтрацию на внутрихозяйственных каналах, которые подают воду фермерам. Все эти каналы в основном в земляном русле.

Для решения вопроса с поливом воды в областях созданы штабы Минсельхоза. Выявлены случаи самовольного водозабора. Установлены жесткие лимиты для каждого района. Нарушителей правил будут наказывать. В отношении двух глав районов уже приняты меры за нарушение.

Но спасет ли это крестьян?