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Общество

В Минсельхозе назвали причину нехватки поливной воды и пути решения проблемы

В Минсельхозе назвали причину нехватки поливной воды и пути решения проблемы.

По данным пресс-службы ведомства, нехватка воды возникла из-за раздробленности фермерских и крестьянских хозяйств, приводящей к отсутствию севооборота (чередования) сельскохозяйственных культур.

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«Из-за раздробленности хозяйств потребность в воде возникает в одно время. Все каналы были построены в советское время, и их пропускная способность была рассчитана исходя из севооборота сельхозкультур. В основном сеялись зерновые культуры, а выращиваются на тех же полях кукуруза, плодово-ягодные культуры и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также нехватка воды ощущается из-за потерь воды на фильтрацию на внутрихозяйственных каналах, которые подают воду фермерам.

«Все эти каналы в основном в земляном русле. Выход из этой ситуации — применение водооборота (очередность полива). Это очень важно», — заключили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197348/
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