В Минсельхозе назвали причину нехватки поливной воды и пути решения проблемы.
По данным пресс-службы ведомства, нехватка воды возникла из-за раздробленности фермерских и крестьянских хозяйств, приводящей к отсутствию севооборота (чередования) сельскохозяйственных культур.
Отмечается, что также нехватка воды ощущается из-за потерь воды на фильтрацию на внутрихозяйственных каналах, которые подают воду фермерам.
«Все эти каналы в основном в земляном русле. Выход из этой ситуации — применение водооборота (очередность полива). Это очень важно», — заключили в министерстве.