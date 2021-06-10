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Общество

Нехватка поливной воды в Чуйской области. Нужно принимать срочные меры

Государство и органы самоуправления должны принять неотложные меры по ситуации с нехваткой поливной воды в Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

По ее данным, проблема не возникла в одночасье, а появилась вследствие разных объективных и субъективных причин, несистемного подхода со стороны государства и водопользователей.

Основные причины:

  • отсутствие заблаговременных превентивных мер со стороны водорегулирующих организаций, чтобы правильно запланировать использование имеющихся водных ресурсов в зависимости от поливных площадей в регионах и видов сельхозкультур;
  • высокая текучесть кадров в Ассоциации водопользователей, отсюда и непрофессиональное управление взаимоотношениями, отсутствие полноценного контроля и справедливого распределения воды для внутрихозяйственных нужд, а также низкая заработная плата у сотрудников АВП, РУАР, РУВХ;
  • недостаточное финансирование из бюджета мероприятий по профилактике и строительству водных объектов, которые позволили бы собирать нужное количество воды до вегетационного периода.
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Ассоциации развития агропромышленного комплекса предлагает провести срочные мероприятия для выхода из сложившейся ситуации и решения проблемы с нехваткой поливной воды. В том числе обсудить ситуацию с депутатами местных кенешей, проанализировать карту поливных площадей и составить актуальную карту текущих посевов по культурам.

Ранее в Бишкеке возле Дома правительства митинговали фермеры из Чуйской области. Они просят решить проблемы с поливной водой, которой нет уже два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197098/
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