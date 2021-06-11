Глав районов, где поливная вода расходуется сверх лимитов, будут наказывать

Для решения вопроса с поливом воды в областях созданы штабы Минсельхоза. Об этом на брифинге заявил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу.

По его словам, штаб состоит из представителей местных государственных администраций, членов ассоциации водопользователей, региональных представителей Минсельхоза. Деятельность штаба координируется ведомством.

«Нам всем нужно сплотиться и выйти из этого трудного положения вместе», — сказал замминистра.

Как пояснил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдыбай Жайлобаев, штаб занимается проверкой эффективности водораспределения.

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«Есть много случаев самовольного водозабора. Это мешает нормальной работе водохозяйственной системы. Самыми страдающими районами являются Панфиловский, Жайылский и Московский. Панфиловский район уже на протяжении месяца недополучает поливную воду. Сейчас установлены жесткие лимиты для каждого района. Штаб следит за их соблюдением. К тем, кто нарушает установленные правила, принимаются соответствующие меры. В отношении двух глав районов уже приняты меры за нарушение», — заключил Абдыбай Жайлобаев.