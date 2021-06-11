Глав районов, где поливная вода расходуется сверх лимитов, будут наказывать

Для решения вопроса с поливом воды в областях созданы штабы Минсельхоза. Об этом на брифинге заявил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу.
По его словам, штаб состоит из представителей местных государственных администраций, членов ассоциации водопользователей, региональных представителей Минсельхоза. Деятельность штаба координируется ведомством.
«Нам всем нужно сплотиться и выйти из этого трудного положения вместе», — сказал замминистра.
Как пояснил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдыбай Жайлобаев, штаб занимается проверкой эффективности водораспределения.
Читайте по теме