Поля горят. Сельхозпроизводители переживают период маловодья

О том, что Кыргызстан ждет сезон маловодья, чиновники предупреждали не раз. В конце зимы глав крестьянских хозяйств в Сокулукском районе Чуйской области призывали принять меры по рациональному севу сельхозкультур. Людям рекомендовали уменьшить площади овощей в пользу многолетних трав или кукурузы. Прислушались единицы.

Дождаться очереди

Бакыт засеял кукурузой 2 гектара в селе Джаны-Джер. В очередь на полив встал за пять дней. «Последовал совету айылокмоту, а воду не дают. В приоритете по-прежнему капуста. Почему у одних есть привилегии, а у других нет? Сейчас мои посевы горят, даже в пасмурную погоду листья кукурузы скрученные», — переживает мужчина.

У Александра — несколько гектаров покровной люцерны. Если ее не полить вовремя, корни сгорят, и на следующий год урожая можно не ждать. «Затраты на семена и все остальное, естественно, никто не возместит. Тюк сена сейчас стоит 140 сомов. А станет еще дороже, если не будет дождей или нормального полива», — предполагает он.

Каждый себе агроном

После развала Советского Союза начали создавать мелкие крестьянские хозяйства, наделы разделили по 1-2 гектара. Каждый сажает свою культуру, потому и не хватает поливной воды.

«Если раньше сажали 100 гектаров клевера, 200 — яблонь, дальше 100 — кукурузы, то сейчас сажают вразнобой. Перец, к примеру, требует воды в 10 раз больше, чем клевер, капуста —тоже самое. Людям не запретишь выращивать что-то, но вода нужна одновременно всем. Всего обслуживаем около 50 тысяч гектаров земли. Никому не даем привилегий, но приходится. Кукуруза или клевер за три дня не высохнет, а капуста за один день сгорит», — поясняет начальник гидроучастка «Ат-Башинский» Сокулукского района Тимур Жумабеков.

Мы отправляли главам айылокмоту факсограммы, присутствовали на сельских сходах. Людям говорили сеять меньше овощей либо брать риски на себя. Но нас не слушают, ведь овощи выгоднее продать. Тимур Жумабеков

По словам инженера II категории Натальи Мошниной, потребность в воде в 2020 году резко выросла по сравнению с 2019-м. К примеру, заявка по Сокулукскому району на 4 июня составила 8,5 кубов, а годом ранее была всего 3-3,5 куба.

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«Никогда в это время года не заказывали столько воды. Совпала жара и одновременный полив люцерны и кукурузы. Сейчас начнется капуста и будет катастрофа.Севооборота нет, каждый крестьянин сеет, что хочет. Никто их не контролирует, — говорит инженер. — Полный объем нам, конечно же, не отпустили. Возможно, посадят на ограничения. БЧК уже на лимите».

Воду в селе Джаны-Джер выписывает она не первый год. «Я как стрелочник, приходят ко мне и говорят: «Деньги взяла, а почему воду не даешь?!» Но я-то заявку отправила, просто на всех не хватает», — разводит руками Наталья Мошнина.

Водный вопрос

Ат-Башинский межрайонный канал обеспечивает поливной водой Аламединский и Сокулукский районы. «В Аламедине площадь поливной земли примерно на 20 тысяч гаменьше, чем у нас, но получают там воды больше — примерно 8 кубов, а мы — всего 6 при потребности в 9. Поэтому приходится уменьшать заявку. Раньше в двух поселках — Камышановке и Нижне-Чуйске —половину поливали насосами из канала Чу в приграничной зоне. Но сейчас насосы убрали, а там, где остались, казахские пограничники не разрешают поливать», — объясняет Тимур Жумабеков.

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Он пытается донести проблему до руководства области. «Обещают часть воды урезать с Аламединского района, но, когда это решится, я не знаю. Просто Аламедину повезло, они находятся выше и контролировать там очень тяжело, водников не хватает», — сетует начальник гидроучастка.

«Раньше мы относились к Минсельхозу, после сокращения штата срезали водников. Когда-то у меня по штату было 17 человек, а сейчас всего 9. Ни машин, ни мотоциклов, ни бензина, ни даже лошади, попробуйте в таких условиях объехать тысячи крестьянских хозяйств! Зарплата за работу на жаре 6 тысяч сомов. Отказываются люди, с трудом удерживаем на сезон. До осени водники работают, а потом их отправляют в отпуск без содержания. Если так все будет продолжаться, я думаю, к хорошему это не приведет», — скептически настроен Тимур Жумабеков.

Честный и ответственный водник на вес золота. Он собирает заявки, следит за справедливым распределением воды, чисткой арыков. Если их вовремя не прочистить и не потравить, то и без того сложная ситуация с поливом ухудшится.

Кстати, оплата за услуги по поставке поливной воды мизерная. За свои 2 гектара Бакыт заплатил всего 312 сомов.

«По сути, копейки. А почему? Ведь вода — это основной ресурс, необходимый для хорошего урожая!Не будет полива, не пригодится ни техника, ни удобрения. Подняли бы в разы тариф за поставку воды, появилась бы возможность платить водникам хорошую зарплату, и контроль бы наладили», — размышляет он.

За очистку арыков до своих полей отвечают сами сельхозпроизводители. Они же на своих ветках выбирают водников, которым должны платить за работу. Деньги сдают не все, в результате порядка не хватает, проблемы не решаются.

На свой страх и риск

«Вообще занятие растениеводством — чистая лотерея. Если все сложится удачно, можно и миллион заработать. А если не повезло, разоришься. Поддержки от государства как таковой нет, госзаказа тоже. Несколько лет назад погорели капустники. Не смогли продать выращенное, тоннами вывозили со складов на мусорки. Но люди возвращаются на поля, работать ведь где-то нужно», — говорит сельхозпроизводитель Бакыт.

«Один раз обанкротились, не продав капусту, в другой — воды всем не хватило, и люди просто побросали поля. Только однажды, помню, как людям списали налог на землю — когда посевы сильно побило градом, — добавляет Наталья Мошнина.—А так каждый вкладывается в землю на свой страх и риск».