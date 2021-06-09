Human Rights Watch призывает расследовать исчезновение Орхана Инанды

Власти Кыргызстана должны расследовать исчезновение основателя сети учебных заведений в Кыргызстане Орхана Инанды на фоне опасений о его насильственной депортации в Турцию. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Она отмечает, что Орхан Инанды, вероятнее всего, будет преследоваться за предполагаемые связи с движением Фетхуллаха Гюлена, которое турецкое правительство считает террористической организацией, ответственной за попытку военного переворота в Турции в 2016 году. В случае возвращения в Турцию Инанды может оказаться под угрозой жестокого обращения или пыток, а также произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства.

«Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, — заметила Сыйнат Султаналиева, исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии. — Правительство КР несет ответственность за расследование его исчезновения, определение местонахождения и обеспечение его безопасности, а также за то, чтобы он не был незаконно выслан в Турцию».

Правительство Турции в 2019-м обвинило Инанды в связях с движением Гюлена. Он пропал без вести 31 мая 2021 года. 6 июня его жена Рейхан Инанды сообщила: у нее есть доказательства того, что он находится в посольстве Турции в Бишкеке.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Как подчеркивают правозащитники, за последние пять лет множество мужчин, которые, по утверждениям турецких властей, были связаны с движением Гюлена и проживающие в странах по всему миру, были произвольно задержаны и насильно возвращены в Турцию. Там они заключены в тюрьму по ложным обвинениям в терроризме в нарушение процессуальных прав и защиты.

Выдача Орхана Инанды властям Турции нарушит обязательства Кыргызстана в рамках Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной республикой в 1997-м.

Статья 3 конвенции включает абсолютный запрет на выдачу или возвращение кого-либо в место, где он рискует подвергнуться пыткам. Насильственное возвращение Инанды в Турцию может также создать тревожный прецедент в Кыргызстане.

«Кыргызстан стремится придерживаться международных стандартов в области прав человека, и это явный пример, в котором их соблюдение необходимо, — пояснила Сыйнат Султаналиева. — Если кыргызские власти не найдут и не заберут Орхана Инанды из места, где он удерживается против воли, они не выполнят свои обязательства по обеспечению его безопасности, как того требуют международное право и Конституция КР».