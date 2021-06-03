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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. 34 компании-перевозчика оштрафуют

В связи с забастовкой водителей маршрутных такси в Бишкеке подготовлены предписания на 34 автотранспортных предприятия. Об этом сообщает городское управление Агентства автотранспорта при Министерстве транспорта.

По его данным, будут составлены протоколы в соответствии с Кодексом о нарушениях и выписаны штрафы в размере 13 тысяч сомов.

С перевозчиками продолжаются переговоры по возобновлению работы.

В управлении добавили, что в Бишкеке с 2009 года не проводились конкурсы на право пользования маршрутами из-за отсутствия положения о их проведении.

В 2012-м истекли сроки договоров на всех городских маршрутах.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196329/
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