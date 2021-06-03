Исчезновение Орхана Инанды. Жена не знает, вышел ли он из турецкого гражданства

Жена президента МОУ «Сапат» Орхан Инанды Рейхан не знает, писал ли он заявление о выходе из турецкого гражданства. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, Орхан Инанды последние шесть лет не ездил в Турцию.

«Турция для него полностью закрыта. Я не знаю, выходил ли он из турецкого гражданства, но если даже у него был паспорт Турции, то сроки, возможно, истекли», — сказала Рейхан Инанды.

Она подтвердила, что были предупреждения о готовившемся похищении мужа. «Да, предупреждение было. Предлагали взять охрану. Но Орхан Инанды не захотел. У него был помощник, который и роль охраны выполнял. Но он с ним работал только днем. Мы никогда не беспокоились за свою безопасность», — рассказала Рейхан Инанды.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхан Инанды не будет найден.