Исчезновение Орхана Инанды. Объявлено вознаграждение за помощь в поисках

Родственники пропавшего кыргызстанца Орхана Инанды готовы выплатить вознаграждение тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении президента Международного образовательного учреждения «Сапат». Об этом они сообщили 24.kg.

«Сапат» и выпускники школы, семья и друзья Орхана Инанды готовы выплатить за точную информацию о его местонахождении вознаграждение», — сказали родные.

Анонимность гарантируется. Сумма вознаграждения не озвучивается. Она будет оглашена только конкретному человеку за конкретную правдивую информацию и передана конфиденциально.

Контактные телефоны: 0550049050, 0555155144.

Отметим, в Бишкеке третий день проходят митинги с требованием найти Орхана Инанды.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».