Возле турецкого посольства митингуют в поддержку Орхана Инанды

В Бишкеке возле здания посольства Турции в Кыргызстане митингуют в поддержку Орхана Инанды.

На акцию протеста вышли выпускники и ученики образовательного учреждения «Сапат», а также их родители. Всего около 80 человек. Они требуют как можно скорее найти пропавшего.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.