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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm. Ищут чартерные рейсы

С доставкой в Кыргызстан второй партии китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm возникли проблемы. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он напомнил, что Китай вновь предоставил 150 тысяч доз вакцины в качестве гуманитарной помощи. «Но у нас нет самолета, нет авиарейсов в Пекин. Ищем чартерные рейсы, каким путем привезти. Ведем переговоры с нашими партнерами, которые имеют самолеты. Мы уже написали письмо в кабмин КР с просьбой помочь, там тоже думают», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, первую партию тоже с трудом доставляли. «Договорились, заказали самолет и привезли. Китайская сторона все оплатила. Стоит это $154 тысячи. Мы за свой счет должны привезти. Выделенные ранее Минфином средства мы направили на закупку российской вакцины «Спутник V». И каждый рейс из Москвы тоже обходится нам в энную сумму», — добавил чиновник.

Он отметил, что 420 тысяч доз вакцины AstraZeneca обещают поставить в КР до конца мая. «А следующую партию «Спутник V» — тоже на днях. Мы стоим в очереди одними из первых. Вчера только разговаривали с представителями производителя российской вакцины», — резюмировал Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным на 19 мая, по республике вакцинировано более 57,3 тысячи человек, в том числе второй дозой — 14,4 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194514/
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