В Бишкеке завершили вакцинацию первой дозой

Вакцинация первой дозой в Бишкеке завершена. Об этом на брифинге сообщила заведующая центром иммунопрофилактики столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бурул Асылбекова.

По ее словам, в городе привились 22 тысячи 260 человек, в том числе 6 тысяч 266 — второй дозой.

«После вакцинации осложнений и летальных исходов не было. Вакцинация второй дозой продолжается», — отметила Бурул Асылбекова.

Напомним, ранее директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила 24.kg, что в Кыргызстане заканчивается первая доза вакцин Sinopharm и «Спутник V».