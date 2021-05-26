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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке завершили вакцинацию первой дозой

Вакцинация первой дозой в Бишкеке завершена. Об этом на брифинге сообщила заведующая центром иммунопрофилактики столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бурул Асылбекова.

По ее словам, в городе привились 22 тысячи 260 человек, в том числе 6 тысяч 266 — второй дозой.

«После вакцинации осложнений и летальных исходов не было. Вакцинация второй дозой продолжается», — отметила Бурул Асылбекова.

Напомним, ранее директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила 24.kg, что в Кыргызстане заканчивается первая доза вакцин Sinopharm и «Спутник V».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195208/
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