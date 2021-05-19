Холодильник отключился. В Бишкеке списали около тысячи доз вакцины «Спутник V»

В столичном Центре семейной медицины № 2 930 доз вакцины «Спутник V» разморозились, их пришлось списать. Об этом 24.kg сообщила заведующая центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, холодильник «отключился почему-то из розетки».

«По какой причине, не знаю, расследование провели, в Минздрав и Иммуноцентр сообщили. Холодильник был и остается исправен, сейчас в нем хранится второй компонент вакцины», — сказала Бурул Асылбекова.

«Недостающие дозы вакцины (это был первый компонент) будем как-то возмещать. Не знаю, каким путем, но переговоры на всех уровнях ведем», — добавила она.

Инцидент произошел еще в апреле. Размороженную вакцину никому из граждан не ставили. Ее списали.

В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что эта вакцина поступила в виде грантовой помощи. «Это был человеческий фактор, видимо, случайно задели шнур холодильника. Мы работаем над восстановлением вакцины», — сказали в РЦИ.

«Спутник V» хранится при температуре −18...-25.

Бишкеку выделяли 6 тысяч 800 доз «Спутника V». Его могут получить только лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.