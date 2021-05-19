15:06
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Холодильник отключился. В Бишкеке списали около тысячи доз вакцины «Спутник V»

В столичном Центре семейной медицины № 2 930 доз вакцины «Спутник V» разморозились, их пришлось списать. Об этом 24.kg сообщила заведующая центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, холодильник «отключился почему-то из розетки».

«По какой причине, не знаю, расследование провели, в Минздрав и Иммуноцентр сообщили. Холодильник был и остается исправен, сейчас в нем хранится второй компонент вакцины», — сказала Бурул Асылбекова.

«Недостающие дозы вакцины (это был первый компонент) будем как-то возмещать. Не знаю, каким путем, но переговоры на всех уровнях ведем», — добавила она.

Инцидент произошел еще в апреле. Размороженную вакцину никому из граждан не ставили. Ее списали.

В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что эта вакцина поступила в виде грантовой помощи. «Это был человеческий фактор, видимо, случайно задели шнур холодильника. Мы работаем над восстановлением вакцины», — сказали в РЦИ.

«Спутник V» хранится при температуре −18...-25.

Бишкеку выделяли 6 тысяч 800 доз «Спутника V». Его могут получить только лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194485/
просмотров: 1045
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19
COVID-19. Когда пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями нельзя прививаться
В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру
В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19
COVID-19. Кыргызстанцы будут получать вакцину «Спутник V» на платной основе
В Кыргызстан прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
COVID-19. В Кыргызстане может появиться сертификат о вакцинации
Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая
ВОЗ: На вакцинацию населения мира в этом году необходимо $19 миллиардов
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
19 мая, среда
14:41
Холодильник отключился. В Бишкеке списали около тысячи доз вакцины «Спутник V» Холодильник отключился. В Бишкеке списали около тысячи...
14:34
Скотт Перри: Ситуация с рудником «Кумтор» неопределенная
14:34
Партии требуют оставить решение Бишкекской ТИК об отмене итогов выборов
14:28
Президента Кыргызстана призывают признать факт агрессии со стороны Таджикистана
14:19
Мальчик выпрыгнул из окна школы. Отец считает, что его довели до попытки суицида