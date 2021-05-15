09:37
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Общество

Дело журналиста. Адвокат о незаконных действиях милиции

Юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков прокомментировал дело в отношении журналиста Каната Каниметова.

Отметим, Каниметов отказался давать подписку о неразглашении досудебного производства. С 23 марта ведется досудебное производство в связи с публикацией 3 февраля поста в социальной сети Facebook, в котором журналист критикует власть по причине проведенных обысков в доме блогера Юлии Барабиной. Производство ведется по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В качестве основания для регистрации в журнале учета информации указывается, что пост Каниметова может привести «к ухудшению общественно-политической ситуации в стране».

По словам Нурбека Сыдыкова, это совершенно неправомерно, поскольку Конституция гарантирует каждому человеку право на свободу слова и мнения. Вмешательство же в это право допустимо, только если оно преследует конкретные прописанные в Основном законе цели: защиту национальной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиту прав и свобод других лиц. Критика власти, в какой бы то ни было форме (видео, картинка, пост в соцсети, статья в СМИ), не является уголовно наказуемым преступлением или правонарушением по Кодексу о проступках.

Соответственно, допрос и досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» в отсутствие самого такового факта, а по причине критических высказываний в адрес власти — незаконны.

Нурбек Садыков

Юрист отметил, что намерен обжаловать действия должностного лица дознания.

Нурбек Сыдыков считает, что подписка о неразглашении данных досудебного производства, которую попытались взять у его подзащитного, — также незаконное и неправомерное действие. «Предупреждение об ответственности за разглашение направлено на охрану конкретных сведений, имеющихся в деле. К примеру, если в материалах содержатся сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой законом тайне», — отметил юрист.

В противном случае совершенно неясно, о какой именно информации, запрещенной к разглашению, идет речь.

Нурбек Садыков

Юрист подчеркнул, что вызовы на допрос за критику власти воспринимаются обществом как политическое преследование за иное мнение. Действия же правоохранительных органов нарушают основные права человека и гражданина.

Напомним, что после допроса Каната Каниметова дознаватель попросил дать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако он не смог объяснить причину взятия такой подписки. Канат Каниметов в подписке указал, что не согласен и будет обжаловать.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194055/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Дело журналиста. Канат Каниметов отказался оформить подписку о неразглашении
На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство
CPJ призывает прекратить преследование журналиста Каната Каниметова
Иссык-кульская милиция интересуется журналистом Канатом Каниметовым
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; изменилась схема пограничного контроля В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
15 мая, суббота
09:29
Третья волна COVID-19. Национальная библиотека перешла на онлайн-режим работы Третья волна COVID-19. Национальная библиотека перешла...
09:27
Дело журналиста. Адвокат о незаконных действиях милиции
09:15
Украли сейф с $70 тысячами. Милиция раскрыла кражу двухлетней давности
09:04
Внешнеэкономическая деятельность Кыргызстана в 2021 году останется подавленной
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 15 мая 2004 года
14 мая, пятница
23:44
Xiaomi готовит смартфон с выдвижной поворотной камерой
23:19
В Казахстане удар молнии убил более 370 сайгаков
23:13
Партия «Наш народ» не будет участвовать в повторных выборах в БГК
22:28
В Баткенской области пресекли контрабанду на 800 тысяч сомов