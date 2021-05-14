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Общество

Дело журналиста. Канат Каниметов отказался оформить подписку о неразглашении

Юристы Института медиа полиси прокомментировали дело в отношении журналиста Каната Каниметова.

По их словам, с 23 марта ведется досудебное производство в связи с публикацией 3 февраля поста в социальной сети Facebook, в котором он критикует власть по причине проведенных обысков в доме блогера Юлии Барабиной.

«По непонятным причинам производство ведется по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В качестве основания для регистрации в журнале учета информации указывается, что пост Каниметова может привести «к ухудшению общественно-политической ситуации в стране». Дело сначала было передано следователю ОВД Иссык-Кульской области, который начал собирать персональные данные Каниметова и его близких родных по месту рождения Каната Каниметова в Балыкчи. После установления его фактического проживания в Аламединском районе Чуйской области материал передается в ОВД по месту жительства. 30 марта регистрируется в ЕРПП по статье 119 Кодекса о проступках», — уточнили юристы.

12 мая Каната Каниметова допросили по факту публикации поста в соцсети. На допросе журналист напомнил, что его конституционные права включают право на свободу выражения своего мнения и свободу слова. В случае если кто-либо из должностных лиц считает, что опубликованная информация порочит их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд в установленном гражданском порядке.

«После допроса дознаватель попросил подписать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако он не смог объяснить причину взятия такой подписки. Канат Каниметов в подписке указал, что не согласен и будет обжаловать. Дознаватель не стал настаивать на подписании подписки у адвоката. Готовятся материалы для подачи в суд по обжалованию действий дознавателя ОВД», — отметили юристы Института медиа полиси.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193975/
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