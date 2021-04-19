Иссык-кульская милиция интересуется журналистом Канатом Каниметовым

Сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, несколько милиционеров две недели назад пришли в дом, где он не живет с 18 лет.

«Свой визит они объяснили тем, что я якобы игнорирую повестки на допрос и сверху поступила команда установить мое местонахождение. Какой бред. На допрос в ГКНБ, как вы все знаете, меня вызывали только один раз, и я без проблем пришел. Причем было это 11 марта — то есть полтора месяца назад. Один из милиционеров, оказывается, даже пугал мою родственницу тем, что проведет в доме обыск. Я по этому адресу не живу с 18 лет, а с прошлого года и вовсе там не прописан. На каком основании проводят следственные мероприятия? В моем отношении уже возбуждено дело и только я об этом не знаю?» — написал Канат Каниметов.

Он отметил, что правоохранители просили подписать его родственницу документ о том, что Канат Каниметов там не живет. Она отказалась.

«Силовики продолжили настаивать и потребовали, чтобы она на следующий день пришла в РОВД и написала объяснительную. С какой стати? Я связался с соседями. Сотрудники местного РОВД и их опрашивали — обо мне и моих родных. Зачем они это делают? Я что, преступник? Я кого-то убил или ограбил? Я понимаю, что все это так или иначе связано с тем, что телеканал «Апрель» критикует действующий режим», — заключил журналист.

Ранее Каната Каниметова допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.