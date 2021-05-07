18:15
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Происшествия

На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство

В отношении журналиста Каната Каниметова возбудили уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Каната Каниметова
Фото Каната Каниметова. Отписка

Читайте по теме
CPJ призывает прекратить преследование журналиста Каната Каниметова

По словам Каната Каниметова, об этом он узнал сегодня от представителей Комитета по защите журналистов (CJP).

«Помните, не так давно я писал пост о том, что в мой балыкчинский дом приходили милиционеры и искали меня? Причем делали они это, зная, что в этом доме я не живу уже 12 лет. Визит сотрудников МВД в мое родовое гнездо я тогда расценил как попытку оказать на меня давление, чтобы не писал лишнего, не критиковал власть... Сразу же после того, как я написал о случившемся в Сети, со мной связались сотрудники Комитета по защите журналистов. Они оформили запрос в МВД — просили разъяснить, что милиция делала в моем доме в Балыкчи. Ответ им пришел сегодня. Выясняется, что в отношении меня заведено дело. Статья 119 Кодекса о проступках. Ответ на запрос подготовили не абы кто, а работники службы про противодействию экстремизму МВД, дело ведет почему-то УВД Аламединского района», — написал он.

«Я в последний раз дрался в десятом классе и то проиграл. В шоке, честно! Словом, ничего непонятно. Когда возбуждено дело? За какое «деяние»? Есть ли заявление?» — добавил журналист.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193327/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
CPJ призывает прекратить преследование журналиста Каната Каниметова
Иссык-кульская милиция интересуется журналистом Канатом Каниметовым
Иссык-кульский корень. Журналисту стало плохо после пресс-конференции министра
С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция
Милиция начала проверку по угрозам журналистам Factcheck.kg
Журналистам Factcheck и гражданскому активисту Улану Усейину угрожают в Оше
Дело Абдиля Сегизбаева. Журналиста Каната Каниметова вызвали на допрос в ГКНБ
Журналист 24.kg заняла призовое место в конкурсе на лучшее освещение роли женщин
Посол США в КР: Профессия журналиста одинаково опасна в Бишкеке и Вашингтоне
Журналиста Ыдырыса Исакова грозят принудительно доставить на допрос в ГКНБ
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;селе Максат на&nbsp;сожженных домах оставили надписи. Что они значат В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат
В&nbsp;Бишкеке мошенник взял кредит в&nbsp;банке на&nbsp;чужое имя В Бишкеке мошенник взял кредит в банке на чужое имя
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан до&nbsp;9&nbsp;мая опишут 112 километров земли Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
18:14
Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Турцией Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Ту...
18:10
Носки, халаты и платья. На Ошском рынке из сундука украли одежду
18:02
На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство
17:54
Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку
17:44
Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19