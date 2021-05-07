На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство

В отношении журналиста Каната Каниметова возбудили уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Фото Каната Каниметова. Отписка

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По словам Каната Каниметова, об этом он узнал сегодня от представителей Комитета по защите журналистов (CJP).

«Помните, не так давно я писал пост о том, что в мой балыкчинский дом приходили милиционеры и искали меня? Причем делали они это, зная, что в этом доме я не живу уже 12 лет. Визит сотрудников МВД в мое родовое гнездо я тогда расценил как попытку оказать на меня давление, чтобы не писал лишнего, не критиковал власть... Сразу же после того, как я написал о случившемся в Сети, со мной связались сотрудники Комитета по защите журналистов. Они оформили запрос в МВД — просили разъяснить, что милиция делала в моем доме в Балыкчи. Ответ им пришел сегодня. Выясняется, что в отношении меня заведено дело. Статья 119 Кодекса о проступках. Ответ на запрос подготовили не абы кто, а работники службы про противодействию экстремизму МВД, дело ведет почему-то УВД Аламединского района», — написал он.

«Я в последний раз дрался в десятом классе и то проиграл. В шоке, честно! Словом, ничего непонятно. Когда возбуждено дело? За какое «деяние»? Есть ли заявление?» — добавил журналист.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.