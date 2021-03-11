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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Абдиля Сегизбаева. Журналиста Каната Каниметова вызвали на допрос в ГКНБ

Корреспондента телеканала «Апрель» Каната Каниметова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

По его словам, у следователя возникли к нему вопросы в рамках уголовного дела экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

В разговоре с 24.kg Канат Каниметов сообщил, что вчера вечером ему позвонил следователь Санжар Жантаев и вызвал на допрос. Повестку журналисту обещали вручить, когда он явится в здание.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186106/
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