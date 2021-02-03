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Блогер Юлия Барабина вышла из ГКНБ. Допрос длился больше восьми часов

Блогер Юлия Барабина вышла из здания ГКНБ. Допрос, длившийся больше восьми часов, закончен. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. Стало известно также, что по делу она проходит свидетелем.

Напомним, сегодня утром сотрудники спецслужб провели обыск в домах Юлии Барабиной и двух бывших сотрудниц предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева Нурзады Токтогуловой и Мээрим Асановой. У них изъяли сотовые телефоны и ноутбуки. Юлию Барабину и мужа Асановой Кутмана Мукашева доставили на допрос в ГКНБ.

Официальные причины обысков и допросов неизвестны. Пресс-центр ГКНБ не стал комментировать происходящее. В Сети появилась фотография постановления Первомайского суда Бишкека, согласно которому следствие ведется по факту публикации в социальной сети Facebook провокационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной и региональной вражды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182229/
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