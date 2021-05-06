Правозащитница заявила о притеснении таджиков в КР. Что ответили в Погранслужбе

Граждан Таджикистана незаконно задерживают в аэропортах Бишкека и Оша. Об этом заявила российская правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, к таджикистанцам применяют неадекватные меры — их задерживают в аэропортах, не кормят, оскорбляют и говорят, что депортируют.

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В Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана опровергли эту информацию. По данным ведомства, пограничники в своей служебной деятельности руководствуются международно-правовыми договорами и соглашениями, Конституцией и другими нормативными актами КР. Пропуск граждан через госграницу осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.

«В связи с обстрелом таджикской стороной приграничной территории Кыргызстана для обеспечения безопасности граждан в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую границу с начала пограничного инцидента временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов», — прокомментировали в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности граждан РТ, использующих аэропорты Кыргызстана для проезда на родину, организован транзит по территории Кыргызстана по двум маршрутам: граждан Таджикистана доставляют в пункты пропуска для дальнейшего следования через Узбекистан либо доставляют в пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке госграницы «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», где передают таджикским пограничникам. В обоих случаях провоз граждан Таджикистана к пунктам пропуска осуществляется на автобусах кыргызской стороны.

«Эти меры воспринимаются таджикскими гражданами как адекватные текущей ситуации и, несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, граждане РТ продолжают пользоваться аэропортами Кыргызстана, что является однозначным свидетельством безопасности для таджикских граждан. Полагаем, что Валентину Чупик намеренно ввели в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки и превращении региона в еще одну «горячую точку», — сообщили в Погранслужбе.

Пограничная служба ГКНБ КР считает не имеющими оснований высказывания правозащитницы Валентины Чупик и предпринимает все меры для недопущения эскалации конфликта между двумя государствами.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.