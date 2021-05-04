Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам

В таджикском джамоате Хистеварз Бободжон Гафуровского района Согдийской области Таджикистана есть специнтернат для детей с проблемами слуха. Учатся там и дети из кыргызских семей: школа расположена недалеко от приграничной полосы. Историю детей, которая должна научить взрослых добру, сообщили СМИ.

Учитель интерната Гулчехра Исоева рассказала, что среди учеников есть два кыргызских мальчика — Озодбек Назарматов из Исфаны и Бехзод Гобилов из Лейлекского района Кыргызстана.

По ее словам, когда были слышны взрывы 29 апреля, дети поначалу ничего не поняли, ведь у них проблемы со слухом. Взрослые испугались.

Гулчехра Исоева понимала, что Озодбека и Бехзода нужно было отправить к их семьям, но также понимала, что это небезопасно.

«Испуганные и растерянные, Озодбек и Бехзод жестами спрашивали у меня, что им делать. Ведь их родители не могли приехать за ними: они были вынуждены покинуть свои дома и податься вглубь Кыргызстана в поисках безопасного места», — рассказала учитель.

На помощь пришли сами дети. Таджикские школьники предложили приютить у себя дома своих кыргызских друзей, которые оказались заложниками ситуации.

По словам педагога, годами сидевшие за одной партой дети двух соседних республик стали уже настолько родными, что в данной ситуации не смогли поступить иначе.

Адхам из Зафарабадского района пригласил к себе Озодбека, а Чехронбек из Деваштича — Бехзода.

«Мы, конечно же, сообщили их родителям, что дети в безопасности, ведь они места себе не находили от переживания. Вы только представьте их состояние, когда ребенок остается в зоне вооруженных действий, — отметила Гулчерхра Исоева.

Она считает, что такие проявления дружбы и взаимопомощи — это нормальное явление. Таджикские и кыргызские дети вместе отмечают праздники, приглашают друг друга на дни рождения. Дети из отдаленных районов Таджикистана часто остаются ночевать в кыргызских семьях своих одноклассников.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.