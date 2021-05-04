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Общество

Ситуация на границе. Кыргызстанцы в Нью-Йорке митингуют возле офиса ООН

Кыргызстанцы в Нью-Йорке вышли на митинг возле здания ООН. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Более десятка кыргызстанцев, проживающих в Нью-Йорке, вышли на мирную акцию с плакатами перед зданием ООН. На плакатах уроженцы республики призывают остановить военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192805/
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