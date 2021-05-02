13:06
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тысяч человек

Из семи сел Баткенской области эвакуированы 33 тысячи 388 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, из них 14 тысяч 246 человек — взрослые, 19 тысяч 142 — дети. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в конфликтной зоне на границе с Таджикистаном выросло до 178 человек.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192571/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Подписан Протокол по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы
Правозащитники требуют от власти сохранить целостность и суверенитет Кыргызстана
Помощь баткенцам. Сотни бишкекчан стали донорами и сдают кровь для пострадавших
Пресс-секретарь президента: Необходимости оказания помощи ОДКБ сегодня нет
Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня
После урегулирования приграничного конфликта, возможно, медиков поощрят
Ситуация на границе. Число пострадавших возросло до 178 человек
Их били. Чиновник рассказал о множестве гематом у освобожденных заложников
Ситуация на границе. Продолжается отвод сил в пункты постоянной дислокации
Популярные новости
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
2 мая, воскресенье
13:01
В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки затопили дворы 32 домов В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки...
12:48
К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
12:33
Подписан Протокол по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы
12:26
Правозащитники требуют от власти сохранить целостность и суверенитет Кыргызстана
12:25
Помощь баткенцам. Сотни бишкекчан стали донорами и сдают кровь для пострадавших