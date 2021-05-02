Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тысяч человек

Из семи сел Баткенской области эвакуированы 33 тысячи 388 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, из них 14 тысяч 246 человек — взрослые, 19 тысяч 142 — дети. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в конфликтной зоне на границе с Таджикистаном выросло до 178 человек.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.