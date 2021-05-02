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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Число пострадавших возросло до 178 человек

Число пострадавших в конфликтной зоне на границе с Таджикистаном выросло до 178 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, один из пострадавших — медик. Фельдшер ЦСМ Баткена поступил 19 апреля с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

«Вчера также в Бишкек переведены еще восемь пострадавших. Всего в столице продолжают получать лечение 56 человек: в БНИЦТиО — 35, Нацгоспитале — 12, Национальном хирургическом центре — 9», — сказала Ализа Солтонбекова.

Основной характер ранений у пострадавших кыргызстанцев — это огнестрельные и оскольчатые повреждения.

Состояние одного из пациентов, переведенных в Бишкек, оценивают как крайне тяжелое, шесть человек в тяжелом состоянии.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192566/
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