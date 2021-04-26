Какую вакцину предпочитают кыргызстанцы? Итоги опроса

В Кыргызстане продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Пока привито около 17 тысяч человек. Низкие темпы вакцинации связаны в том числе с ограниченным количеством вакцины. На выбор есть лишь два препарата — китайский компании Sinopharm и российский «Спутник V», в мае ожидаются поставки AstraZeneca.

24.kg поинтересовалось у читателей, какую вакцину они выбирают. Согласно опросу, три четверти респондентов (или 3,1 тысячи голосов) хотели бы получить «Спутник V». Сегодня он доступен только для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Лишь 5 процентов (220 голосов) намерены ждать AstraZeneca. Она должна поступить в рамках механизма COVAX в мае-июне. Всего 3 процента (152 голоса) согласны привиться китайской вакциной компании Sinopharm. Ее сегодня могут получить все желающие. Однако вакцины хватит только на 75 тысяч человек. В частности, Бишкеку выделили 28 тысяч доз на 14 тысяч добровольцев, и уже появились очереди.

Еще 17 процентов проголосовавших (725 голосов) ответили, что не планируют вакцинироваться.