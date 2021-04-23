В мае Кыргызстан получит еще 40 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Договор составлен на 60 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов.

«Накануне в страну поступила первая партия — 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз двумя партиями. Одна доза обходится примерно в $10. Также составлен и отправлен договор на 1 миллион доз. Тоже будем вывозить партиями. Срыва не будет», — сказал Улук-Бек Бектурганов, отметив, что на заводе не успевают из-за высокого спроса.

Замминистра добавил, что первую партию вакцины сегодня начнут отправлять по регионам. «Люди смогут выбрать вакцину по желанию — китайскую или российскую. Сейчас будем приглашать часто болеющих, людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Когда получим ответ по 1 миллиону доз, будем приглашать всех желающих привиться», — отметил Улук-Бек Бектурганов.

По данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 китайской вакциной компании Sinopharm привито всего 13 тысяч 552 человека. Лишь около 200 из них получили необходимые две дозы препарата.