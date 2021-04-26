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Общество
Сюжет: COVID-19

Очереди на прививку. В Бишкеке вакцины Sinopharm хватит лишь на 14 тысяч человек

Бишкек получил 28 тысяч доз вакцины Sinopharm, которых хватит лишь на 14 тысяч человек. Об этом 24.kg сообщила заведующая Центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, в прививочных пунктах наблюдаются большие очереди желающих вакцинироваться от коронавируса. Во-первых, это связано с большим количеством получить китайскую вакцину. Это можно сделать в ЦСМ № 1-9, 12, 14 и железнодорожной поликлинике. «Решается вопрос подключения других поликлиник, в том числе № 13, 19 и спецполиклиники. На днях там, скорее всего, тоже развернут вакцинацию против COVID-19», — сказала Бурул Асылбекова.

«Российскую вакцину «Спутник V» можно получить людям старше 65 лет только в трех центрах семейной медицины № 2, 6 и 7, поскольку морозильников в Бишкеке недостаточно. Эта вакцина хранится при температуре −18...−25 градусов», — добавила она.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. 22 марта в страну поступила первая партия вакцины «Спутник V» в 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз. В рамках механизма Кыргызстан ожидает в мае-июне поставку 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191530/
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