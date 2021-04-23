«Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом, выявлены новые, более опасные штаммы. При этом, по данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 привито всего 13 тысяч 552 человека. Лишь около 200 из них получили необходимые две дозы препарата.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит на 75 тысяч человек. Накануне в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V» и у желающих привиться появился выбор препарата. В мае-июне должны также поступить 405 тысяч доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Расходные материалы уже прибыли.

В связи с этим 24.kg решило поинтересоваться предпочтениями своих читателей.