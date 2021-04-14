COVID-19. Кыргызстан ожидает 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Кыргызстан ожидает 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, поставки ожидаются в мае-июне. «Все расходные материалы, шприцы тоже дают. Получаем через Всемирную организацию здравоохранения, место для хранения имеется», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что возможные осложнения и побочные эффекты от AstraZeneca беспокоят. «Но мы думаем, что до того, как мы получим, эксперты ВОЗ найдут причину осложнений. В зависимости от этого уже будем действовать. Если ВОЗ скажет, что причина в вакцине, то препарат поменяют. Отказываться от программы COVAX мы не хотим», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан приостановил соглашение о поступлении AstraZeneca в рамках механизма COVAX из-за возникших в Европе осложнений после вакцинации. Всего страна рассчитывает получить 2,6 миллиона доз вакцины.

Пока в Кыргызстан поступила только китайская вакцина Sinopharm, которой хватит на 75 тысяч человек. Привито более 3 тысяч человек.