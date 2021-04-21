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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Отравившиеся пили не наш отвар. Глава Минздрава не берет на себя ответственность

«Комиссия выезжала в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии и никаких осложнений от нашего лечения не выявила», — заявил 24.kg министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, от чего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», — сказал чиновник.

Накануне стало известно о четырех случаях отравления иссык-кульским корнем. Пострадавшие получают лечение в стационарах. За ночь новых вызовов в Центр экстренной медицины не поступало, сообщили в «103».

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190906/
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