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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Запрет на лечение недоказанными препаратами вписали в новый протокол

В новом протоколе лечения COVID-19 есть запрет на назначение недоказанных препаратов. Документ опубликован на сайте Министерства здравоохранения и социального развития. А приказ о его утверждении подписал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

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В пятой версии клинического руководства, которое распространяется на все уровни здравоохранения, большими буквами выделено: «НЕ НАЗНАЧАТЬ НЕДОКАЗАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ — умифеновир (арбидол), имидазолилпантонамид (ингавирин), эргоферон, интерфероны альфа (интерферон, виферон), энисомия йодид (амизон, амизончик, нобезит), полиоксидоний, инозин и другие».

Кроме того, врачам запрещено назначать дексаметазон, преднизолон, гидрокортизон, химсмеси, теофиллин, эуфиллин, кальция хлорид, осельтамивир, занамавир, комбинации антибиотиков при легкой и средней тяжести COVID-19.

— скриншот с сайта Минздравсоцразвития
Фото — скриншот с сайта Минздравсоцразвития. Новое клиническое руководство по лечению COVID-19 запрещает назначать непроверенные препараты

Отметим, ранее министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что в пятый протокол внесут упоминание об аконите (иссык-кульский корень).

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако накануне в аккаунтах президента Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190761/
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