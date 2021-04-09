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Власть
Сюжет: COVID-19

Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим

Президент сегодня в своем Instagram рассказал о повышении заработной платы работникам центров семейной медицины. Она увеличена на 100 процентов.

«Несомненно, что сегодня не только наши граждане, но и народы мира находятся в тяжелом положении. Из-за вспышки пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году карантин был введен в большинстве странах мира, а в некоторых из них привычная жизнь не восстановлена до сих пор. Напротив, в отдельных государствах вновь ужесточают карантинные ограничения. Конечно, в этой ситуации во всем мире подорожали не только продукты питания, но и товары первой необходимости. Из-за пандемии большинство предприятий были закрыты. Образовался дефицит», — написал Садыр Жапаров.

Мы видим, как жизнь становится все труднее и труднее. Все мы знаем, что для облегчения в первую очередь нужно повышать зарплаты, пенсии и пособия. В связи с этим по мере возможности мы стараемся работать в данном направлении.

Например, с 1 апреля на 100 процентов повышены зарплаты работников центров семейной медицины (ЦСМ).

Садыр Жапаров

По его словам, зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50 процентов с 1 июля.

«Мы ищем источники для увеличения заработной платы госслужащих в других секторах, пенсий и пособий. Нам надо постепенно искать новые источники финансирования, так как наш бюджет не позволяет сиюминутно повысить все выплаты. Даст бог, мы сможем установить зарплаты, пенсии и пособия на достаточном уровне», — добавил он.

Садыр Жапаров объяснил, почему зарплаты повышены в первую очередь медикам.

«Во-первых, конечно, очень усложнилась работа медицинских работников. Во-вторых, в стране на данный момент есть 3 тысячи вакансий для врачей, которые уволились из-за низкой зарплаты. Поэтому мы должны вернуть их, создав соответствующие условия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189292/
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