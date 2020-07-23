Для чиновника индикаторы важнее медицинских работников. Но как им выживать?

Вспышка коронавируса могла стать хорошим шансом для медиков добиваться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Требования Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения Кыргызстана уже передал президенту. Однако найдут ли власти деньги в дырявом бюджете?

Извинения за гроши

Выслушивать жалобы чиновники не любят. Если раньше на публикации в СМИ или соцсетях можно было услышать хоть какие-то объяснения из кабинетов, то в последнее время извинения звучат только от самих кыргызстанцев, посмевших озвучить проблему вслух.

Недавно волонтер Эрик Абдыкалыков рассказал о зарплате иссык-кульских медработников. К примеру, хирург с 12-летним стажем получает чуть больше 5 тысяч сомов, молодой реаниматолог — 8,3 тысячи, санитарка — 3 тысячи. Последней позже тоже пришлось извиняться на видео. Женщина заявила, что никому на размер своей зарплаты не жаловалась. По словам бухгалтера медучреждения, санитарка получила не 3 тысячи сомов, а 4,4 тысячи. Впрочем, разница не просто небольшая, а такая же унизительная.

Зарплата врача на станции скорой помощи Бишкека на полную ставку со всеми надбавками составляет 9-10 тысяч сомов.

Молодые специалисты, не имеющие стажа и категории, могут рассчитывать только на базовый оклад. В результате на руки они получают около 4 тысяч сомов. Чтобы как-то выжить, медикам приходится подрабатывать в нескольких местах, и даже в службе такси.

Выживают как могут

Последнее повышение зарплаты было в 2011 году, когда установили базовый оклад врачу в размере 5 тысяч сомов, а среднему медицинскому персоналу — 4,3 тысячи.

«Такую зарплату устанавливают молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, поскольку у них нет стажа и опыта работы. Если от этого базового оклада произвести соответствующие удержания, то на руки получают сумму меньше прожиточного минимума. Как на такие деньги сможет прожить и прокормить свою семью молодой специалист?» — задались вопросом в ЦК профсоюза работников здравоохранения.

Кстати, при последнем повышении зарплаты отменили доплаты за работу на участке, хотя медики так и продолжают ходить на вызов и в жару, и в холод.

Отменили и оплату ургентного дежурства, но врачи как дежурили, так и дежурят.

Вынуждены хитрить

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С октября 2018-го семейным врачам, врачам общей практики стали платить надбавки за выполнение ряда индикаторов. Акцент делается на здоровье детей и матерей, а также на профилактику гипертонии и сахарного диабета. Если в первое время доплаты были действительно высокими, то со временем они уменьшились, отметили в ЦК профсоюза работников здравоохранения. Появились приписки.

«Существует так называемый синдром однерки. Как это работает? Допустим, педиатр целый месяц ведет только детей, а чтобы заработать на индикаторах, берет себе одного пациента с гипертонической болезнью или впервые выявленным сахарным диабетом. Записывает этого человека в индикаторы, ставит однерку и за нее получает максимум. Гинеколог, скажем, берет одного ребенка с диареей или пневмонией, терапевт ставит на учет одну беременную до 12 недель. Но до самых родов ее ведет не терапевт, а, как и раньше, гинеколог. Если возьмут двух-трех пациентов, то при расчете индикаторов сумма уменьшается», — сказала 24.kg завотделом ЦК профсоюза работников здравоохранения Айгуль Баялиева.

Получается, мы сами себя обманываем. Плюс в условиях борьбы с коронавирусом возможности выполнять индикаторы практически нет. Айгуль Баялиева

По словам терапевта одного из центров семейной медицины в столице, средняя доплата за выполнение индикаторов составляет около 13 тысяч сомов. «Выполнить план очень сложно, максимум набираешь 78-80 баллов, больше невозможно. С учетом большого стажа, высшей категории и доплаты я получаю в среднем 22 тысячи сомов. Узкие специалисты остались без повышения, они получают очень мало», — рассказала врач, попросившая не называть ее имени.

Она отметила возросший объем работы в условиях коронавируса. «Как единственный терапевт, я работаю с 8.00 до 18.00. Но доплат за сверхурочный труд нет. Все на голой инициативе, ведь заменить некому. Поэтому на выполнение индикаторов времени нет, а без них получишь мизер», — посетовала специалист.

О медсестрах тоже забыли

Если семейные врачи могут хоть как-то рассчитывать на доплату за индикаторы, то семейные медсестры остались в обиде. Нагрузка у них такая же высокая, а доплачивают всего 645 сомов.

«Смотрим детей, беременных, ведем гипертонических больных и даже туберкулезных пациентов, выдаем им лекарства, собираем мокроту. Выходим на участок, заполняем бумаги, еще и помогаем врачам выполнить индикаторы. Несправедливо. Могли бы и нам поставить индикаторы (их, кстати, обещали ввести в марте 2020 года, но из-за COVID-19 отложили). Или повысили бы базовый оклад на 4-5 тысяч сомов», — говорит семейная медсестра Бурул Баяманова.

Медсестра работает в Нарыне, где доплачивают за высокогорье. С учетом надбавки, 35-летнего стажа и высшей категории Бурул Баяманова на руки получает 12 тысяч сомов.

Упор на семейную медицину сделали в надежде повысить потенциал первичной медико-санитарной помощи и привлечь молодых специалистов, усилить профилактику. Когда уйдут врачи пред- и пенсионного возраста, лечить население будет некому. Узкие специалисты, врачи стационаров и руководители медучреждений остались без повышения зарплаты.

В Минздраве обещали поднять им базовую ставку. А когда это произойдет и насколько, пока неизвестно.

По словам вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, сейчас все усилия направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В том числе на доплаты и компенсации тем медикам, которые работают в красной зоне.