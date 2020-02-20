Реформы в Минздраве. Приписки ради доплат и хромающее качество

Больше года назад в Кыргызстане ввели новую систему оплаты труда семейных врачей. Это должно было решить проблему кадрового дефицита, улучшить качество оказания медицинских услуг и усилить профилактику.

24.kg разбиралось, стали ли врачи лучше работать и довольны ли пациенты.

Деньги за баллы

Раньше среднемесячная зарплата врачей общей практики составляла 9-11 тысяч сомов. Чтобы как-то завлечь молодые кадры на первичку, чиновники решили ввести доплату, но при условии выполнения ряда показателей. Изначально ввели девять индикаторов, за выполнение которых предусмотрены баллы. Позже их количество увеличили до 12. Они сконцентрированы на здоровье детей и матерей, а также на профилактике гипертонии и сахарного диабета.

При стопроцентном исполнении всех индикаторов доплата составляет 19,8 тысячи сомов.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), в 2019 году среднемесячная зарплата семейного врача составила 24,1 тысячи сомов, из которых около 13,5 тысячи пришлось на доплату.

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«Введение надбавок повысило статус семейных врачей, это положительно отразилось на их укомплектованности. Если в октябре 2018-го сертификат семейного врача имели всего 1 тысяча 394 человека, то к октябрю 2019-го их число увеличилось до 1 тысячи 754 человек», — сообщили 24.kg в ФОМСе.

Улучшилось ли качество работы?

Достоверно оценить это чиновники пока не могут. Врач заполняет клинико-информационную форму (КИФ), отчитываясь о выполненных индикаторах, а ФОМС позже организует выборочную проверку. Соответствуют ли данные КИФа записям в амбулаторной карте пациента, а осмотр и лечение — клиническим протоколам.

Некоторые врачи занялись приписками, признали в Минздраве. Отделались нарушители устным предупреждением.

Но чиновники грозятся принять нормативный документ, согласно которому, если врач делал приписки по каким-то индикаторам, то он возвращает эти деньги или ему недоплачивают в следующем месяце. На какой он стадии, в ФОМСе и Минздраве не уточнили.

Один из индикаторов, к примеру, — число новорожденных, обслуженных семейным врачом в первые три дня после выписки из роддома. Пришел медик, допустим, через пять-семь дней, но что мешает ему сделать нужную запись?

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Еще один индикатор — число пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом. Оно, по данным Центра электронного здравоохранения, в четвертом квартале 2019 года значительно выросло по сравнению с третьим кварталом. За этот период, кстати, улучшилось исполнение всех 12-ти индикаторов.

Эндокринологи опасаются двойного учета и искусственного увеличения больных сахарным диабетом. Специалисты рассказывают о случаях, когда пациентов со вторым типом диабета на местах после обследования ставили на учет как впервые выявленных больных. Ведь это — дополнительные баллы и доплата.

За первое полугодие 2019-го ФОМС проверил индикаторы 308 семейных врачей (19 процентов от их общего количества).

Средний уровень соответствия данных КИФ записям в медкарте составил 73,3 процента. Лечение же соответствовало клиническим протоколам в среднем лишь на 58 процентов.

В 2019 году средний уровень исполнения по всем 12 индикаторам по республике составил 66,7 процента. Наиболее высокий показатель (77,5 процента) — в Иссык-Кульской области, а самый низкий, на удивление, — в Бишкеке (57 процентов).

В ФОМСе отмечают проблемы с получением результатов по каждому индикатору для проверки. «Нужно разработать или модернизировать информационные системы, национальные регистры, например, больных с гипертонией, сахарным диабетом, онкозаболеваниями, чтобы можно было проводить автоматическую перепроверку. Для сбора любых результатов должны быть достоверные электронные базы данных», — отметили в фонде.

Больше времени на документы, меньше — на пациента

Сами врачи отмечают возросшую нагрузку на заполнение документации. «Выполнить индикаторы можно, но очень сложно. Писанины — ужас! Нужно заполнить медкарту, потом ввести все данные в компьютер. Не так заполнишь — ничего не засчитывается. Это головные боли. Тут или пациентов принимать, или бумаги заполнять. Сложно успевать, когда у тебя на приеме 30-50 больных. Из-за этой писанины ушел в частный центр», — рассказал один из семейных врачей.

«У кого меньше пациентов, у тех больше времени на заполнение документации, и в результате у них зарплата больше. Несправедливо. Надо было по-другому повышать зарплату, за выслугу лет, например, участковость и так далее», — считает медик.

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«Чтобы привлечь врачей на периферию, обязательно нужно было поднимать базовый оклад, хотя бы в два раза, — согласна с врачом депутат парламента Альфия Самигуллина. — Сегодня он составляет всего 5 тысяч сомов. Это никак не сопоставимо с затратами и усилиями, которые прилагает человек, чтобы стать врачом. Приложением к базовому окладу могут идти остальные надбавки (за ученую степень, выполнение индикаторов, стаж и так далее). Плюс в регионах должен быть соцпакет (жилье, садик для детей, школа) от местной госадминистрации».

Нардеп поддерживает реформу семейной медицины, но считает, что она не доведена до конца. Возможно, чего-то не хватает в управлении.

Врач должен получать надбавку за результат работы, но эти индикаторы, к сожалению, не показывают сам результат. И их постоянно нужно пересматривать. Альфия Самигуллина

«Это длительный процесс, и неизвестно, когда он станет совершенен. Поэтому пока сложно говорить о том, качественно врачи выполняют свою работу или нет. Врач на первичке должен заниматься профилактической работой, а сейчас он занят лечебной деятельностью», — сказала депутат.

«Врачи сейчас лечат не лучше и не хуже, а так, как могут и как позволяют им их знания. Рост зарплаты на это особо не влияет», — говорят сами пациенты.

Представители ФОМСа опросили по телефону более 4,7 тысячи пациентов организаций первичного уровня. Уровень удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью в 2019 году составил всего 70 процентов. А вы довольны своим семейным врачом?