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Общество

Чтобы не приписывали. Индикаторы семейным врачам Минздрав намерен отменить

Индикаторы семейным врачам в Кыргызстане намерены отменить. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, семейные врачи получают 25-30 тысяч сомов. «Они обманывают народ. Сами признались мне, сказали, что они патриоты и больше не могут обманывать народ и правительство, устали. Скажите, кто из системы получает 10-15 тысяч? А они — минимум 25 тысяч сомов. Приписки идут по индикаторам. Почти 70 процентов занимаются приписками. У нас маленькое население, а получается, что все гипертоники и с сахарным диабетом, все инвалиды. Когда-нибудь это станет всем известно», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он отметил, что поднять зарплату медикам можно другим путем. «Я отменю индикаторы, а КТУ (коэффициент трудового участия) мы оставим. В первую очередь поднимем базисную зарплату на 100 процентов — с 5 тысяч до 10 тысяч сомов. С учетом других надбавок врачи будут получать 25 тысяч. Базовый оклад повысим всем медработникам — и медсестрам, и младшему персоналу, узким специалистам», — добавил министр.

«Свои расчеты Минфину мы предоставили. Для этого потребуется дополнительно от 5 до 7 миллиардов сомов», — резюмировал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он заявил, что деньги в бюджете есть, а повышение станет возможным после инаугурации президента.

Напомним, в 2018 году семейным врачам ввели доплаты за выполнение ряда индикаторов. Акцент сделан на здоровье детей и матерей, а также на профилактику гипертонии и сахарного диабета.

Последнее же повышение зарплаты медиков было в 2011-м. Тогда установили базовый оклад врачу в размере 5 тысяч сомов, а среднему медицинскому персоналу — 4,3 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180525/
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