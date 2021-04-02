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Общество

Еще в одном жилмассиве Бишкека мэрия построит детсад

В жилмассиве «Кара-Жигач» построят новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая дошкольная общеобразовательная организация рассчитана на 140 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме, прошла согласование.

«Это будет двухэтажное здание, на первом будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, раздаточная, спальные, санузлы, техпомещения, приемные, медицинский кабинет. На втором — кабинет педагогов, музыкально-гимнастический зал, игровые комнаты, буфетная, приемные, санузлы, кладовые и техпомещения», — сказали в мэрии.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства. Первичная сметная стоимость строительства — 54 миллиона 438 тысяч 779 сомов. Средства предусмотрены в городском бюджете.

Отметим, что ранее мэрия объявила о том, что в жилмассивах «Дордой» и «Ак-Ордо» построят новые детские сады на 140 и 280 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188628/
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