Еще в одном жилмассиве Бишкека мэрия построит детсад

В жилмассиве «Кара-Жигач» построят новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая дошкольная общеобразовательная организация рассчитана на 140 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме, прошла согласование.

«Это будет двухэтажное здание, на первом будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, раздаточная, спальные, санузлы, техпомещения, приемные, медицинский кабинет. На втором — кабинет педагогов, музыкально-гимнастический зал, игровые комнаты, буфетная, приемные, санузлы, кладовые и техпомещения», — сказали в мэрии.







Отметим, что ранее мэрия объявила о том, что в жилмассивах «Дордой» и «Ак-Ордо» построят новые детские сады на 140 и 280 мест.