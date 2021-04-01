В столичном жилмассиве «Ак-Ордо» построят новый детский сад

В жилмассиве «Ак-Ордо» построят новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая дошкольная общеобразовательная организация рассчитана на 280 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.

«Это будет двухэтажное здание, на первом будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня раздаточная, спальные, санузлы, техпомещения, приемные, медицинский кабинет. На втором — кабинет педагогов, музыкально-гимнастический зал, игровые комнаты, буфетная, приемные, санузлы, кладовые и техпомещения», — сказали в мэрии.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства. Первичная сметная стоимость строительства — 123 миллиона 119 тысяч 893 сома. Источник финансирования — городской бюджет.

Ранее мэрия объявила о том, что в жилмассиве «Дордой» построят новый детский сад на 140 мест.