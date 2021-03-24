В жилмассиве «Дордой» построят детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) объявило конкурс на строительство.

«Новая дошкольная образовательная организация рассчитана на шесть групповых ячеек общей численностью 140 детей. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме. В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, приемные, медицинский кабинет, кабинеты заведующей, методиста, музыкальный и гимнастический залы, комната персонала, кладовые и техпомещения», — заметили в муниципалитете.

Сметная стоимость строительства — 48 миллионов 398 тысяч 113 сомов. Источник финансирования — городской бюджет.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что в жилых массивах «Келечек» и «Арча-Бешик» продолжается строительство детсадов.