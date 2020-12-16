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Власть
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Задержан завотделом обороны аппарата правительства

Межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ задержан заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамат Араев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Араев задержан в рамках уголовного дела о заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176865/
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