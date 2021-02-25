Инфекционные больницы в Нарыне и Оше. Еще не решен вопрос финансирования

Еще не решен вопрос финансирования окончания строительства инфекционных больниц в Оше и Нарыне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госстроя.

«Все три объекта были экспериментальными, проекты разрабатывали параллельно со строительством. Поэтому итоговая сметная стоимость не была определена. По предварительным расчетам, по договору Фонд социального партнерства по развитию регионов полностью оплатил все счета. Но так как объекты оказались дороже, то получился остаток. По нему сейчас правительство решает, кто будет оплачивать: из бюджета или фонд», — сказали в ведомстве.

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Ранее, напомним, в Госстрое отметили, что работы не могут закончить из-за приостановления финансирования со стороны Фонда социального партнерства по развитию регионов.

В свою очередь в фонде 24.kg сообщили, что, согласно заключенным договорам, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по трем объектам составила 170 миллионов сомов: на строительство больниц в Бишкеке и Оше — по 62,5 миллиона сомов, в Нарыне — 45 миллионов.

«Финансирование со стороны фонда производилось своевременно и в полном объеме, ориентировочные суммы были представлены Госагентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнули в организации.

Кроме того, в октябре и ноябре были заключены дополнительные соглашения к заключительному договору финансирования строительства экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в Бишкеке на общую сумму 19 миллионов сомов. Они также были выделены в полном объеме.

Напомним, строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в южной столице на 100 койко-мест началось 28 июля. Объект из быстровозводимых конструкций планировали сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года. В Нарыне строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний начали 4 августа. Планировали построить одноэтажное здание в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына.

Строительство нового корпуса РКИБ в Бишкеке началось 25 июля. Объект официально сдали в эксплуатацию 24 октября.