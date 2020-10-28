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Общество
Сюжет: COVID-19

Новый корпус инфекционной больницы на 100 мест. Как он выглядит

В Бишкеке на территории Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня состоялась церемония открытия нового корпуса, построенного из быстровозводимых конструкций.

В церемонии приняли участие министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев, глава Госстроя Урматбек Кокочаров и главврач больницы Гульжигит Аалиев.

«Для больницы закупили около 180 единиц медицинского оборудования, мебель, бытовую и компьютерную технику. Установили мобильный рентген-аппарат, 10 ИВЛ, 20 аппаратов БИПАП, 62 устройства насыщения кислородом, 3 дефибриллятора, более 38 аппаратов для инфузионной терапии, свыше 26 индивидуальных аппаратов мониторинга состояния пациентов и портативный аппарат УЗИ», — рассказал журналистам глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, пациенты начнут поступать в новый корпус больницы уже сегодня. Рассчитанный на 100 койко-мест корпус имеет собственное отделение реанимации. Он построен и оснащен с учетом всех необходимых требований. Глава Госстроя в свою очередь уточнил, что этот объект уникален и не имеет аналогов в Кыргызстане.

«Технологии, которые применялись при его строительстве, в нашей республике используются впервые. Ничего подобного прежде не было. Корпус построен из долговечных конструкций и материалов и прослужит без капитального ремонта не менее 50 лет», — отметил Урматбек Кокочаров.

Строительство нового корпуса, напомним, началось 25 июня. Объект официально сдали в эксплуатацию 24 октября. Проект профинансирован за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, выделившего под его реализацию 77,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171133/
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