В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний

В Нарыне начато строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, так как в Нарыне нет подходящего для перепрофилирования под больницу здания, принято решение о строительстве нового. Его построят на территории Нарынской областной объединенной больницы.

«Строительство новой больницы финансируется государством. Одноэтажное здание планируется построить в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына», — отметили в штабе.



Здесь будут современные бокс-палаты, чтобы создать комфортные условия для врачей и пациентов, а также минимизировать контакты, отделение интенсивной терапии на 20 мест. Ожидается, что больница будет завершена в течение месяца.