09:15
USD 76.84
EUR 90.50
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний

В Нарыне начато строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, так как в Нарыне нет подходящего для перепрофилирования под больницу здания, принято решение о строительстве нового. Его построят на территории Нарынской областной объединенной больницы.

«Строительство новой больницы финансируется государством. Одноэтажное здание планируется построить в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына», — отметили в штабе.

Здесь будут современные бокс-палаты, чтобы создать комфортные условия для врачей и пациентов, а также минимизировать контакты, отделение интенсивной терапии на 20 мест. Ожидается, что больница будет завершена в течение месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161508/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Катар передал Кыргызстану 420 кислородных концентраторов
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
Позитивный материал. Сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря COVID-19
Цифра дня. 150 сомов в день тратят на трехразовое питание заболевших COVID-19
НПО окажут поддержку пожилым кыргызстанцам в условиях пандемии COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больниц Иссык-Куля увидел президент
С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Россию
На кладбищах Бишкека появились спецзоны для погребения умерших от COVID-19
В Бишкеке продлили время работы для транспорта, кафе и торговых центров
После объединения статистики по COVID-19 Минздрав предоставляет не все данные
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 662 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 35&nbsp;805 В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
4 августа, вторник
08:56
Катар передал Кыргызстану 420 кислородных концентраторов Катар передал Кыргызстану 420 кислородных концентраторо...
08:43
В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний
08:22
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
08:06
Оператор «Безопасного города» спит на рабочем месте
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 августа, понедельник
23:35
Светофор на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова просят установить бишкекчане
23:05
В городе Орловке пьяная женщина совершила ДТП. Двое доставлены в больницу
22:48
Неприятный запах по ночам мешает жителям 12-го микрорайона Бишкека
22:22
Позитивный материал. Сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря COVID-19
21:53
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)